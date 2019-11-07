Зима приходит в Петербург

Зима приходит в Петербург
Заморозки в Санкт-Петербурге. Фото:pixabay.com

Синоптики сообщили, что 7 ноября в СанктПетербурге значительно похолодает.

Жителям города стоит ожидать заморозков и колебания температуры1 до3, сообщило ФГБУ «СевероЗападное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха весь день будет держаться ниже нуля. Днем осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до6 гр., а днем жителям города стоит ожидать заморозков и колебаний температуры1 до3 гр.

Петербуржцам также советуют быть особо внимательными на дорогах изза гололедицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержках электричек в Петербурге и Ленобласти из-за непогоды.

заморозки погода спб снег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Дании назвали имя предполагаемого виновника теракта над Синаем
В Петербурге задержан неонацист по подозрению в стрельбе у клуба «Цоколь» ...
Источник бензинового пятна в Обводном канале нашли в Волковке
Малый бизнес России движется к состоянию стагнации
Самая высокая зарплата в Петербурге – 2,5 млн рублей
Пенсионерке, перепутавшей звонок робота с террористами, грозит статья
На участке КАД между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы
Зима приходит в Петербург