Зима приходит в Петербург

Синоптики сообщили, что 7 ноября в Санкт—Петербурге значительно похолодает.

Жителям города стоит ожидать заморозков и колебания температуры —1 до —3, сообщило ФГБУ «Северо—Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха весь день будет держаться ниже нуля. Днем осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до — 6 гр., а днем жителям города стоит ожидать заморозков и колебаний температуры —1 до —3 гр.

Петербуржцам также советуют быть особо внимательными на дорогах из—за гололедицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержках электричек в Петербурге и Ленобласти из-за непогоды.