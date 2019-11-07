Зима приходит в Петербург

Синоптики сообщили, что 7 ноября в Санкт—Петербурге значительно похолодает.
Жителям города стоит ожидать заморозков и колебания температуры —1 до —3, сообщило ФГБУ «Северо—Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Температура воздуха весь день будет держаться ниже нуля. Днем осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до — 6 гр., а днем жителям города стоит ожидать заморозков и колебаний температуры —1 до —3 гр.
Петербуржцам также советуют быть особо внимательными на дорогах из—за гололедицы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержках электричек в Петербурге и Ленобласти из-за непогоды.