В Петербурге открылся FASHION HOUSE Outlet Centre St. Petersburg

В Петербурге открылся FASHION HOUSE Outlet Centre St. Petersburg
Среди представленных в аутлете брендов уже сейчас есть такие как Baldinini, Glenfield, Guess, Henderson, Incanto, Рuma, Quiksilver, Ralf Ringe и многие другие. Фото: FASHION HOUSE Outlet Centre St. Petersburg

В понедельник, 4 ноября, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие нового атлета на Таллинском шоссе.

На открытии присутствовало рекордное для России количество гостей — несколько тысяч человек. Глава Ломоносовского района Ленобласти Виктор Иванов перерезал красную ленту вместе с управляющим директором FASHION HOUSE Group Брендоном О`Рейли.

В строительство FASHION HOUSE Outlet Centre инвестировали около 52 миллионов евро. На готовой к эксплуатации первой очереди торгового центра для аренды оборудовано десять тысяч квадратных метров. Планируется, что общая площадь достигнет двадцати тысяч.

Аутлет предлагает товары от 120 известных отечественных и мировых брендов со скидками от 30% до 50% круглый год.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Северная столица намерена открыть туристические офисы на территории Стамбула.

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