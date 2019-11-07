На стройке жилого комплекса в Шушарах начался пожар

На месте происшествия уже работают спасательные службы. Фото: https://vk.com/spb_today

На месте происшествия уже работают спасательные службы. Фото: https://vk.com/spb_today

Жилой комплекс в Пушкинском районе Петербурга оказался в эпицентре огня: на стройплощадке случился пожар.

Инцидент произошел в четверг, 7 ноября. Очевидцы рассказали о случившемся в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Чистое небо над Шушарами затянул черный дым, который, по словам свидетелей, тянется в сторону ЭкспоФорума.

Масштабный пожар на Новгородском проспекте виден и с Кольцевой автодороги, и с Пулковоского шоссе, отмечают интернет-пользователи. В комментариях печально шутят: «купили квартиру, называется».

Возгорание случилось в строящемся двенадцатиэтажном доме. Жилкомплекс, где произошел пожар, планируют ввести в эксплуатацию к осени следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в городе Пушкин дотла сгорел внедорожник Dodge.