На стройке жилого комплекса в Шушарах начался пожар

На стройке жилого комплекса в Шушарах начался пожар
На месте происшествия уже работают спасательные службы. Фото: https://vk.com/spb_today

Жилой комплекс в Пушкинском районе Петербурга оказался в эпицентре огня: на стройплощадке случился пожар.

Инцидент произошел в четверг, 7 ноября. Очевидцы рассказали о случившемся в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Чистое небо над Шушарами затянул черный дым, который, по словам свидетелей, тянется в сторону ЭкспоФорума.

Масштабный пожар на Новгородском проспекте виден и с Кольцевой автодороги, и с Пулковоского шоссе, отмечают интернет-пользователи. В комментариях печально шутят: «купили квартиру, называется».

Возгорание случилось в строящемся двенадцатиэтажном доме. Жилкомплекс, где произошел пожар, планируют ввести в эксплуатацию к осени следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в городе Пушкин дотла сгорел внедорожник Dodge.

пожар санкт-петербург стройка шушары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за десять месяцев в ДТП погибли 168 человек
На стройке жилого комплекса в Шушарах начался пожар
Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему замглавы ...
В Петербурге поймали мошенников, устраивающих фейковые ДТП с участием ...
Житель Петербурга выплатил кредитный долг, чтобы не лишиться квартиры
Россиянину сократили часть долга после того, как он облил судебного ...
Прорыв трубы на Энтузиастов превратил дорогу в «каток»
В Петербурге появится музей подводных сил