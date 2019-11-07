В России выросло число сторонников смертной казни

В России выросло число сторонников смертной казни
Небольшой всплеск роста числа сторонников казни в последнем опросе — это реакция на громкое убийство девочки в Саратове. Фото: Pixabay

В России за два года выросла поддержка полной отмены смертной казни (с 1996 года на смертную казнь наложен мораторий).

С 2017 года число россиян, поддерживающих смертную казнь, выросло с 44 до 49%, показал опрос Левада-центра. Среди сторонников ее возвращения больше всего граждан старше 55 лет со средним образованием и ниже.

Небольшой всплеск роста числа сторонников казни в последнем опросе — это реакция на громкое убийство девочки в Саратове. Девятилетнюю Елизавету Киселеву нашли мертвой в гаражном массиве 10 октября. В тот же день был задержан 35-летний местный житель, который признался в убийстве. Жители города требовали выдать им задержанного.

После резонансного убийства в Саратове Госдума провела во «ВКонтакте» опрос о возвращении смертной казни. За это высказались 78,3%, против — 18%.

В Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждается. Против возвращения смертной казни также выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Госдума запустила голосование о смертной казни после резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове.

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