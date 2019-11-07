На эстонской границе задержали петербуржца с 132 баллончиками взбитых сливок

Житель Северной столицы пытался провезти из Эстонии в Петербург 45 килограммов взбитых сливок.

Два административных правонарушения совершил любитель полакомиться эстонскими сливками, пересекавший пограничный автомобильный пункт в Ивангороде. Мужчина заявил таможенникам, что его багажник пуст, в то время как там находилось отнюдь не маленькое количество продуктов.

Сотрудники пограничного пункта изъяли у автомобилиста две сумки с 132 баллончиками взбитых сливок, которые он, по собственному утверждению, вез для семьи. Правила декларирования петербуржцу, к сожалению, не были известны, сообщают в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Теперь мужчине грозит административная ответственность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге изъятые на таможне товары выкрали вместо уничтожения.