В ЗакСе поддержали продление срока работ «СПб Реновации» в Нарвской заставе

В 2017 году суд разрешил "СПб Реновации" продолжать работу на территории Нарвской заставы и других районов. Фото: pixabay.com

В 2017 году суд разрешил "СПб Реновации" продолжать работу на территории Нарвской заставы и других районов. Фото: pixabay.com

В Законодательном собрании Петербурга положительно встретили предложение о продлении разрешения на снос исторических зданий в Нарвской заставе.

В 2019 году в силу вступил закон о запрете на снос исторических объектов. Однако в Смольном добились того, что действие запрета отложили до 2023 года, поскольку застройщик, компания «СПБ Реновации», попросила отсрочки в 10 лет.

Организация занимается сносом исторических зданий в рамках программы реновации. Компания отметила, что для реализации программы ей необходимо еще десять лет. Городские власти пошли навстречу этому предложению лишь частично, отложив запрет на три года.

Между тем, по мнению замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) Александра Кононова, поправки Законодательного собрания могут позволить реновационным застройкам превратить Нарвскую заставу в «очередное Кучино».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Двинской хотят снести историческое здание для постройки жилого дома.