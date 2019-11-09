Туктамышева провалила Гран-при Китая

Фигуристка допустила несколько ошибок, которые стали для нее роковыми.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем сообщает «Дни.ру». Соревнования по фигурному катанию проходят в городе Чунцин. От России в четвертом этапе серии Гран-при участвовали трое — Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анна Щербакова. К сожалению, уроженка Ленинградской области, показала результат хуже соотечественниц.

Лучше всех выступила Анна Щербакова, которая занимает первой место по итогам стартового проката. Елизавета Туктамышева упала во время первого прыжка, а также после тройного флипа смогла сделать тулуп лишь в два оборота. Сейчас она занимает четвертое место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова выиграла Skate Сanada. Девушка справилась со сложнейшими элементами, но вместо заявленных четырех четверных прыжков она сделала только три.