Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России

Некоторые также считают, что присоединение возможно, но на особых условиях.

Об этом стало известно 9 ноября. Результаты опроса среди жителей ДНР и ЛНР опубликовало украинское издание «Зеркало недели». Почти 51% людей заявили, что не против присоединение территорий к России, более 13% убеждены, что это возможно, но на особых условиях. При этом есть и те, кто выступают за возврат к Украине – таких оказалось 5%, а 13,4% думают, что у ДНР и ЛНР должен быть особых статус.

Любопытно, что согласно опросу, проведенному берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), большинство людей, проживающих в ДНР и ЛНР, считают территории частью Украины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЛНР и ДНР призвали Зеленского не вмешиваться в чужие дела. Они просят не диктовать условий, потому что теперь области собираются сами решать, как им быть.