Раскритикованный Котюков ответил Путину на вопрос о бюджетных местах

Министр науки и высшего образования заявил, что сейчас программы проходят через период трансформации.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. На критику президента России Владимира Путина Михаил Котюков ответил в интервью программе «Москва. Кремль Путин» на канале «Россия 1». Глава ведомства отметил, что пока рано говорить об увеличении количества бюджетных мест в магистратуре, потому что технологии меняют и образовательные программы должны совершенствоваться. Котюков считает, что необходимо «освоить технологии даже не вчерашние и не сегодняшние, а завтрашние».

Напоминаем, что глава России требовал, чтобы бюджетных мест было столько, чтобы набиралась минимально допустимая группа – 12 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков прокомментировал слова Путина о возвращении пятилетнего высшего образования. Речь идет о бакалавриате, который преподается 4 года, и магистратуре – 2 года.