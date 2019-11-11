В Гатчине заканчивают реставрацию Ингербургских ворот

В Гатчине заканчивают реставрацию Ингербургских ворот
Ингербургские ворота в Гатчине. Фото: Google.Maps

В Гатчине в скором времени завершатся реставрационные работы на Ингербургских воротах, Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в соцсетях.

По словам губернатора области, уже скоро специалисты завершат реставрацию Ингербургских ворот, расположенных на въезде в город с северной стороны. Ворота находятся на проспекте 25 Октября.

Для справки добавим, что в конце XVIII века на этом месте находилась крепость Ингебург. Ворота стали одной из идей Павла I, который позже превратил загородную усадьбу Орлова в военный городок. Ворота служили городской заставой, и только через них можно было попасть из Петербурга в Гатчину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выборгский парк «Монрепо» частично закрыли на реставрацию.

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В Гатчине заканчивают реставрацию Ингербургских ворот
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