В Петербурге раскрыли убийство десятилетней давности

Следствие установило, что мужчины напали на жертву, похитили её банковскую карту и попытались задушить женщину. После того, как она потеряла сознание, преступники ударили жертву ножом в шею и спрятали в багажник её служебного авто. Фото: pixabay.com

Следствие установило, что мужчины напали на жертву, похитили её банковскую карту и попытались задушить женщину. После того, как она потеряла сознание, преступники ударили жертву ножом в шею и спрятали в багажник её служебного авто. Фото: pixabay.com

Двое уроженцев Ростовской области арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2010 году. Кроме того, мужчинам вменяют угон автомобиля, похищение и разбой.

28 августа 2010 года в багажнике автомобиля на проспекте Ветеранов в Красносельском районе Санкт-Петербурга обнаружили труп сорокалетней женщины. В этот же день камера наблюдения зафиксировала, как один из преступников снимал наличные в банкомате, воспользовавшись картой погибшей.

По фотографиям в соцсетях сотрудники правоохранительных органов установили сходство злоумышленника и подозреваемого, жителя Ростовской области. 12 марта 2019 года подозреваемого и его сообщника арестовали. Обнаружить преступников удалось благодаря отпечатку ладони на багажнике автомобиля, в котором находилась убитая, несмотря на то, что злоумышленники пытались избавиться от следов.

Дело направлено в прокуратуру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Рыбацком неизвестные угнали грузовик вместе с водителем и товаром внутри.