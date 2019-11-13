В петербургской подземке рассказали о неизвестных пассажирам профессиях

Всего работу метрополитена поддерживают около 18 тысяч сотрудников. Фото: Baltphoto

Всего работу метрополитена поддерживают около 18 тысяч сотрудников. Фото: Baltphoto

Пресс-служба метрополитена Северной столицы поделились информацией о том, что в подземке работают специалисты более двухсот профессий.

В работе петербургского метро задействовано около 18 тысяч человек, работающих по 254 профессиям. Ежедневно пассажиры наблюдают лишь около десятка из них: кассиры, машинисты, дежурные, и некоторые другие. Однако, как отмечают в пресс-службе учреждения, на благо метрополитена трудятся механики, диспетчеры, инженеры, логисты, экономисты, врачи и даже библиотекари.

Все задействованные в слаженной работе предприятия сотрудники помогают поддерживать не только профессиональный, но и культурный уровень транспортного оператора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пресс-службе метрополитена рассказали, какие предметы чаще всего забывают в подземке петербуржцы.