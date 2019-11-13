Росстат заявил об ускорении экономики в два раза

Рост ВВП вырос на 1,1%.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщает Федеральная служба государственной статистики, которая провела ряд исследования и выявила ускорение экономики почти в два раза за последние девять месяцев. Отмечается, что ВВП вырос благодаря торговли газом, а также авиаперевозкам и развитию сельского хозяйства. До этого Минэкономразвития прогнозировал рост в 1,3%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме хотят отказаться от плавающего курса рубля. Депутаты уверены, что стоит обращаться внимание не только на инфляцию, но и на экономическую активность населения и бизнеса.