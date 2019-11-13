В Госдуме хотят отказаться от плавающего курса рубля

Часть депутатов хотят, чтобы вернули валютный коридор и установили валютный контроль.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщается на сайте нижней палаты парламента. Комитеты Госдумы просят Центробанк отказаться от плавающего курса рубля. Депутаты уверены, что стоит обращаться внимание не только на инфляцию, но и на экономическую активность населения и бизнеса. Это, считают эксперты, поспособствует экономическому курсу и реализации нацпроектов.

Напоминаем, что два года назад уже шли разговоры об отказе от плавающего рубля, но тогда глава ЦБ отметила, что не время рисковать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев допустил увеличение средств на госпрограмму развития села. В федеральном бюджете на развитие госпрограммы заложено около 36 млрд рублей. Деньги будут направлены на создание условий для обеспечения жителей доступным жильем, развитие рынка труда и создание инфраструктуры.