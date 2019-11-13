Медведев допустил увеличение средств на госпрограмму развития села

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает увеличения финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий с 2020 года.

В федеральном бюджете на развитие госпрограммы заложено около 36 млрд рублей. Деньги будут направлены на создание условий для обеспечения жителей доступным жильем, развитие рынка труда и создание инфраструктуры.

«В случае если все будет развиваться успешно, тогда дополнительные средства добавим в следующем году на реализацию программы», — приводят слова Медведева «РИА Новости».

Спикер подчеркнул, что изначально в бюджет планировалось заложить сумму вдвое меньше, чем в итоге утвержденная. Однако затем финансирование госпрограммы решили увеличить.

Напомним, в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» вошло село Паша в Волховском районе Ленобласти. Предложенный план включает развитие экотуризма, экологического производства, благоустройства и привлечения инвесторов.

Проект «Село. Территория развития» запущен в марте 2019 года. На конкурс было подано более 200 проектов из 60 регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ремонт спортзалов в сельских школах Ленобласти потратили 32,5 млн рублей.