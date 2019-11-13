В Сосновом Бору борются за жизнь упавшей шестимесячной девочки

У ребенка диагностировали перелом черепа после того, как его уронила старшая сестра.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили источники в правоохранительных органах. Все случилось в одном из домов на Пионерской улице в Сосновом Бору. Маленькую девочку взяла на руки старшая сестра, которая случайно уронила младенца. Малышка получила серьезные травмы и была госпитализирована – ее состояние оценили как тяжелое. Полицейские уже пообщались с семьей, в которой воспитывается ребенок – родители ведут нормальный образ жизни, работают, на учете не стоят. Оба работают на Ленинградской атомной электростанции, а пятилетняя девочка ходит в детский сад.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в инцидентах дела. А врачи тем временем борются за жизнь малышки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в жестоком избиении ребенка. У ребенка были диагностированы травмы головы, множественные ушибы лица, конечностей и туловища.