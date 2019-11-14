В Петербург отправят на реставрацию 100-летний трамвай из Новосибирска

Из Новосибирска в Петербург прибудет 100-летний трамвайный вагон. Реставрировать его будут специалисты музея Горэлектротранска.

Трамвай долгие годы покоился в заброшенном состоянии на территории новосибирского предприятия. За это время он изрядно обветшал и заржавел, сообщает NGS.

Восстановить уникальный вагон предстоит в Петербурге. Как рассказал реставратор Максим Ляденко, в Музее городского электрического транспорта уже сканируют чертежи на данный тип вагонов и подбирают недостающую ходовую часть — колесные пары и кронштейны.

Перевозчик для транспортировки исторического трамвая уже найден. Новосибирцам осталось решить вопрос с краном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на маршруте «Первый туристический» запустят трамвай-репликатор «Американка». Для новой модели воссоздали облик легендарного вагона ЛМ-33.