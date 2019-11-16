Пассажиры рассказали, каково это – лететь 19 часов

Пассажиры рассказали, каково это – лететь 19 часов
Фото: Pixabay

Авиарейс назвали самым продолжительным за историю. Люди летели из Лондона в Сидней.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает Daily Mail. Рейс выполнила австралийская авиакомпания Qantas Airlines – самолет летел на протяжении 19 часов без единой остановки. Пассажиры рассказали, что это такое – находиться в воздухе столько времени. Многие из них отметили, что они ели ужин вместо завтрака, несмотря на ранний вылет. Это сделали для того, чтобы люди перестроились на другой режим дня.

Пассажиры заявили, что делали аэробные упражнения, чтобы не сидеть все время. В целом им понравился полет и они, приземлившись, чувствовали себя хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году в Петербурге разработают «самолет-амфибию» нового поколения. Инновационный гидроплан, который представят в России в 2020 году, спроектируют при помощи новой технологии «цифровых двойников».

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