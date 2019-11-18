Российские автомобилисты смогут оценивать состояние двигателя по звуку

В 2021 году в России презентуют «Автошазам», позволяющий по звуку определить информацию о двигателе.

С помощью мобильного приложения можно отследить данные двигателя, а также возраст и пробег автомобиля. Водитель должен записать звук работающего двигателя, а затем искусственный интеллект сервиса проанализирует полученную информацию.

На основе доступных данных, система может определить, необходим ли машине ремонт и, в случае неисправности, может записать пользователя в сервис. На данный момент разработка приложения оценивается экспертами, сообщает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автодилерам представили обновленную модель Chevrolet Niva. В автомобиле изменили внешнюю переднюю часть и увеличили пространство для двигателя. Официальная презентация планируется на начало следующего года.