Шепелев и Кудрявцева сцепились из-за шутки об ориентации

Телеведущая намекнула, что коллеге нравятся мужчины, а не женщины.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает StarHit. Под постом подписчица Дмитрия Шепелева написала, что он встречается с Екатериной Тулуповой только для того, чтобы скрыть правду о своих сексуальных предпочтениях. Телеведущий решил отшутиться, заявив, что предлагал Лере Кудрявцевой быть с ним ради прикрытия, но она не смогла. Когда обо всем узнала телеведущая, ей не было смешно – она заявила, что тоже может начать многое говорить о Дмитрии Шепелеве, но бережет сына Платона. Она подчеркнула, что находится в черном списке коллеги.

Напоминаем, что многие фанаты Сергея Лазарева считают его отношения с Лерой Кудрявцевой фиктивными. Они думают, что певец любит парней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Шепелев впервые показал поклонникам свою возлюбленную. На снимке изображен ведущий, целующий в щеку свою улыбчивую избранницу. Он решил представить поклонникам свою возлюбленную после распространившихся в Сети слухах о его помолвке.