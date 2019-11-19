Сбербанк намерен приобрести долю в Mail.ru Group

Сбербанк намерен приобрести долю в Mail.ru Group
"Сбербанк". Фото: Baltphoto "

Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru «МФ-Технологии». Сделку планирую закрыть до конца года. Сейчас банк ожидает ожидает согласования с ФАС.

Как сообщает Сбербанк, уже подписаны обязывающие документы о приобретении 35% акций в «МФ-Технологии» у Газпромбанка и 1% акций у «Ростеха». Общая сумма сделки оценивается в 11,3 млрд рублей. Сделку должны закрыть до конца текущего года.

Отметим, что «МФ-Технологии» владеют 58,8% голосов в Mail.ru Group. В холдинге подчеркнули, что Mail.ru Group не ожидает каких-либо изменений в компании в результате этой сделки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после отзыва законопроекта о значимых интернет-ресурсах акции «Яндекса» на бирже Nasdaq выросли на 8%.

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