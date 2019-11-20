Николаю Цискаридзе потребовалась неотложная помощь петербургских медиков

Артист балета и ректор академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе дважды за сутки обращался в скорую помощь из-за сильнейших приступов аллергии.

В среду, 20 ноября, неотложка приезжала к артисту дважды: утром и днем. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ». Изначально Цискаридзе отказывался от госпитализации, однако вечером отправился в медицинское учреждение самостоятельно.

Точная причина недомогания артиста неизвестна, однако, по предварительной информации, он страдает от аллергической реакции. Официальных комментариев от самого Николая Цискаридзе относительно состояния его здоровья не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак названа самым высокооплачиваемым российском Instagram-блогером по версии журнала Forbes. По информации издания, за год реклама в аккаунте приносит ей около 1,5 миллионов долларов.