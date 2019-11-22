Фонд капремонта расторг контракт со «Строительной культурой», реставрирующей дом Циммермана

Фонд капитального ремонта прекратил сотрудничество с компанией «Строительная культура», поскольку она не справилась с ремонтом фасада исторического здания. Организацию исключат из реестра квалифицированных подрядных организаций.

«Строительная культура» реставрировала доходный дом Циммермана на Каменностровском проспекте, 61, построенный в 1906 году. Выполненный в стиле модерн фасад относят к третьей категории сложности. При этом по состоянию на 22 ноября ремонтные работы выполнены лишь на 40%, а в последние дни рабочие и вовсе не появлялись на объекте.

По поручению вице-губернатора Николая Бондаренко, совершившего сегодня рабочую поездку в Петроградский район, фонд в одностороннем порядке расторгнет контракт с недобросовестной компанией. Кроме того, ведомство обратится в УФАС с просьбой внести «Строительную культуру» в «черный список».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КСП проверит использование бюджетных средств при реконструкции парка «Екатерингоф».