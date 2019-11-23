Житель Техаса пролежал мертвым в своем доме 3 года, прежде чем его обнаружили

Житель Техаса пролежал мертвым в своем доме 3 года, прежде чем его обнаружили
Оплата за квартиру осуществлялась автоматически, поэтому никто не знал, что мужчина умер. Фото: pixabay.com

Тело 51-летнего ветерана военно-морского флота США, проживавшего в Далласе, штат Техас, было обнаружено спустя три года после смерти мужчины.

Погибшего обнаружили случайным образом. Труп нашли сотрудники управляющей компании, которые проверяли все здания жилого комплекса на исправность водопровода. После того, как служащие несколько раз не смогли попасть в квартиру ветерана, они вызвали спасателей. Бывший военный лежал мертвым на кухне.

Среди его вещей обнаружили лекарства от диабета, датированные 2016 годом, что дало примерное представление о дате и обстоятельствах смерти мужчины. Арендная плата за квартиру списывалась автоматически с его банковского счета, поэтому о произошедшем никто не знал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Америке пограничник подстрелил гражданина России на границе с Мексикой.

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