Россияне тратят на домашних питомцев более 36 млрд рублей в месяц

Большинству содержание животного обходится в 1,5-2 тысяч рублей в месяц. Фото: pixabay.com

Большинству содержание животного обходится в 1,5-2 тысяч рублей в месяц. Фото: pixabay.com

Согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) содержание домашних животных обходится россиянам суммарно в 36,6 миллиардов рублей ежемесячно.

Чаще всего на содержание питомца у среднестатистического россиянина уходит около полутора тысяч рублей в месяц. Четверть опрошенных, 24%, тратят на животных более двух тысяч рублей. 6% жителей России — более пяти тысяч.

Так, самыми дорогостоящими по содержанию любимцев регионами стали Москва и Санкт-Петербург. Здесь почти половина опрошенных, 44%, тратит две тысячи рублей на потребности домашних животных, и целых 16% отдают более пяти тысяч.

Наиболее популярные статьи расходов: корм, услуги ветеринара и покупка лекарств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали результаты опроса о необходимости перемен в стране.