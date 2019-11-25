Глава ВТБ рассказал в чем россиянам лучше хранить деньги

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно. Все равно ставки выше по рублю», — отметил он.

Андрей Костин сказал, что в перспективе стабильность российской валюты не вызывает вопросов. Также он рассказал, что в последнее время увеличились инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели ожидают, что в этом году Нева и Финский залив замерзнут раньше, чем прогнозировалось изначально. В этом году петербургские водоемы замерзнут раньше прогнозируемых спасателями сроков. Вода в черте города должна полностью замерзнуть в период новогодних праздников — с 31 декабря по 10 января.