С 2020 года вырастут ставки утилизационного сбора на иномарки

Этот подход - реакция на снижение таможенных ставок. Фото:pixabay.com

Этот подход - реакция на снижение таможенных ставок. Фото:pixabay.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 2020 года вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили.

Для владельцев легковых автомобилей тарифы поднимутся на 110,7%. На сегмент авто с большим мотором тарифы вырастут на 112,4 процентов.

Эксперты также отмечают, что повышение ставки может привести к росту цен на машины.

Увеличение ставки утилизационного сбора принесет бюджету более 150 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя такси ударили ножом возле одного из ночных клубов на набережной рки Фонтанки, сообщили в главке МВД по региону. Возбуждено уголовное дело.