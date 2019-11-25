Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции

Некоторые компании и вовсе не хотят отменять их хоть когда-нибудь.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем сообщили в ТАСС, цитируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он заявил, что Россия отказывает отменять контрсанкции первой, а некоторые компании не хотят что-либо делать никогда.

При этом Медведев убежден, что санкции никому не нравятся, но пока конфликт с Украиной не решен положение дел не изменится. Санкции, по его мнению, сохранятся на длительное время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ряд европейских стран продлили санкции против России. Украина, Албания, Черногория и Норвегия продлили антироссийские санкции, тем самым присоединившись к решению Евросоюза о продлении на полгода санкций в отношении ряда юр- и физлиц.