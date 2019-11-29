Эксперты посоветовали в «черную пятницу» не совершать покупки со смартфона

Эксперты рассказали пользователям, что в «черную пятницу» покупки лучше совершать не с помощью смартфона.

Работники Daily Mail рассказывают с ссылкой на аналитиков, что все страницы в Сети адаптируют под телефоны, из-за чего количество информации о покупаемом товаре сокращается. Лучше всего во время покупок пользоваться компьютером.

Так, в «черную пятницу» россияне готовы потратить до 15 тысяч рублей на покупку электроники, бытовой техники, смартфонов по скидкам. Чаще всего люди совершают покупки в реальных магазинах.

Напомним, ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пятимесячную малышку из Кургана с огромным доброкачественным образованием на коже — невусом, — прооперируют врачи петербургского педиатрического университета.