Дрифтеры разбудили жителей Кировского района

Дрифтеры разбудили жителей Кировского района
Кадр из видео vk.com/spb_today

Жители Кировского района пожаловались в соцсетях на шумных дрифтеров, которые регулярно устраивают заезды по Комсомольской площади по ночам.

Один из жильцов дома, у которого окна выходят прямо на Комсомольскую площадь, заснял на видео, как местные гонщики устраивают заезды на кольце и мешают ему спать. Видеозапись он опубликовал в петербургской группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

«Постоянно подвергают риску ДТП других участников дорожного движения!», — заявил автор публикации.

Пользователи советуют страдающим бессонницей гражданам сфотографировать или снять на видео номера авто и идти жаловаться в правоохранительные органы. Впрочем, многие из комментаторов считают, что водители показали профессиональное «шоу» для жильцов.

Видео: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водитель заниженной «Приоры» открыл огонь из автомата.

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