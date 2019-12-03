Saxo Bank из Дании опубликовал «шокирующий прогноз» для России на 2020 год

Развитие электромобилей можно улучшить с помощью сокращения добычи нефти. Фото: pixabay

Развитие электромобилей можно улучшить с помощью сокращения добычи нефти. Фото: pixabay

Эксперты из датского Saxo Bank обнародовали «шокирующие прогнозы» на следующий год. Специалисты считают, что развитие «зеленой» энергетики принесет России значительную выгоду.

Как сообщает банк на своем официальном сайте, главный экономист банка Стин Якобсен заявил, что в 2020 году Россия и другие участники ОПЕК должны объявить о новом сокращении добычи нефти. Возвращение углеводородов марки Brent к отметке в 90 долларов поспособствует развитию российской экономики.

Сотрудники Saxo Bank считают, что развитие экологичных автомобилей можно улучшить с помощью сокращения добычи нефти. Внимание к климатическим изменениям повысит интерес к разработкам электромобилей.

По словам Стина Якобсена, Москва является крупнейшим в мире поставщиком палладия, который необходим для создания аккумуляторных батарей для электромобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат заявил об ускорении экономики в два раза.