В Петербурге донорам могут разрешить бесплатный проезд в электричках

В Петербурге донорам могут разрешить бесплатный проезд в электричках
В Петербурге предлагают ввести бесплатный проезд для доноров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Почетным донорам могут предоставить право бесплатного проезда в электричках. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга.

Авторами инициативы выступили депутаты Александр Егоров, Михаил Амосов и Михаил Барышников, сообщает пресс-служба городского отделения партии «Справедливая Россия».

Парламентарии предлагают дополнить статью 70 Социального кодекса Петербурга. Компенсировать проезд доноров, согласно законопроекту, будут за счет городского бюджета.

На реализацию законопроекта потребуется порядка 3 млн 907 тыс. рублей. Претендовать на бесплатный проезд, по данным комитета по социальной политики, смогут 2 тыс. 865 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентов-очников из многодетных семей наделили правом на бесплатный проезд в метро и наземном транспорте Петербурга.

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В Петербурге донорам могут разрешить бесплатный проезд в электричках
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