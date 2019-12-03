В Петербурге донорам могут разрешить бесплатный проезд в электричках

Почетным донорам могут предоставить право бесплатного проезда в электричках. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга.
Авторами инициативы выступили депутаты Александр Егоров, Михаил Амосов и Михаил Барышников, сообщает пресс-служба городского отделения партии «Справедливая Россия».
Парламентарии предлагают дополнить статью 70 Социального кодекса Петербурга. Компенсировать проезд доноров, согласно законопроекту, будут за счет городского бюджета.
На реализацию законопроекта потребуется порядка 3 млн 907 тыс. рублей. Претендовать на бесплатный проезд, по данным комитета по социальной политики, смогут 2 тыс. 865 человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентов-очников из многодетных семей наделили правом на бесплатный проезд в метро и наземном транспорте Петербурга.