Новые льготы: бесплатный проезд и компенсации за питание

Студенты из многодетных семей смогут до 18 лет ездить бесплатно. Фото: pixabay.com

Студенты из многодетных семей смогут до 18 лет ездить бесплатно. Фото: pixabay.com

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал поправки в городские законы, которыми устанавливаются новые льготы для детей и подростков.

Студенты из многодетных семей, которые очно обучаются в вузах Петербурга, получают право на бесплатный проезд на трамваях, троллейбусах, автобусах и метро до достижения 18 лет.

Кроме того, Беглов наделил правительство Петербурга полномочиями определять, как и в каких случаях оно будет предоставлять компенсационные выплаты на питание учащимся федеральных образовательных учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов расширил список имеющих право на транспортные льготы.