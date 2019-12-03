Смольный увеличил на 4 млн. расходы на переподготовку госслужащих

На сайте Смольного появился документ о том, что в следующем году на профессиональное переобучение госслужащих из бюджета Санкт-Петербурга планируется выделить 19 миллионов рублей.

На переподготовку планируют отправить 51 сотрудника городского парламента, 60 человек из аппаратов мировых судей, 15 работников Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 11 сотрудников из аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, а также 3 сотрудника из аппарата уполномоченного по правам ребенка и 8 человек из аппарата уполномоченного по защите предпринимателей. Контрольно-счетной палате Петербурга необходимо будет выбрать 14 сотрудников, которые пройдут переобучение.

На данный момент смета еще не утверждена, ее обсудят и примут депутаты на пленарном заседании парламента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ущерб, нанесенный чрезвычайным происшествием на складах «Трансконтейнера», оценивается в три миллиона долларов. В промзоне хранились 4 тысячи тонн каучука и 1 тысяча тонн фанеры.