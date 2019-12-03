На острове Новая Голландия появилась огромная фигура Щелкунчика

На острове Новая Голландия появилась огромная фигура Щелкунчика
Желтый Щелкунчик охраняет вход в "Кузню". Фото: vk.com/newhollandsp

Общественное пространство на острове Новая Голландия в Адмиралтейском районе Северной столицы украсила масштабная фигура желтого Щелкунчика.

Эту новость опубликовали на официальной странице Новой Голландии «Вконтакте» во вторник, 3 декабря. Как сообщили представители развлекательного пространства, Щелкунчик демонстрирует, что они выполнили свое обещание каждый год украшать остров еще одной куклой.

Щелкунчики появляются в Новой Голландии к новогодним праздникам уже несколько лет подряд. Раньше у входа в главное здание «Бутылки» были установлены синий и красный «собратья» новичка, а зеленый стоит возле входа в «Бутылку» со стороны ресторана «Кузня».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на новогоднее убранство Казанского собора из городского бюджета выделят 6,5 миллионов рублей.

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На острове Новая Голландия появилась огромная фигура Щелкунчика
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