На острове Новая Голландия появилась огромная фигура Щелкунчика

Общественное пространство на острове Новая Голландия в Адмиралтейском районе Северной столицы украсила масштабная фигура желтого Щелкунчика.

Эту новость опубликовали на официальной странице Новой Голландии «Вконтакте» во вторник, 3 декабря. Как сообщили представители развлекательного пространства, Щелкунчик демонстрирует, что они выполнили свое обещание каждый год украшать остров еще одной куклой.

Щелкунчики появляются в Новой Голландии к новогодним праздникам уже несколько лет подряд. Раньше у входа в главное здание «Бутылки» были установлены синий и красный «собратья» новичка, а зеленый стоит возле входа в «Бутылку» со стороны ресторана «Кузня».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на новогоднее убранство Казанского собора из городского бюджета выделят 6,5 миллионов рублей.