В США каждый пятый ребенок подвержен риску сахарного диабета

При этом среди мальчиков такое состояние встречается в два раза чаще, чем среди девочек. Фото: pixabay.com

При этом среди мальчиков такое состояние встречается в два раза чаще, чем среди девочек. Фото: pixabay.com

Согласно исследованиям, около четверти подростков в Соединенных Штатах страдают от преддиабетического состояния.

Это пограничное состояние, при котором уровень сахара повышен, но не настолько, чтобы диагностировать диабет второго типа. Однако самочувствие при этом все равно ухудшается. Как правило, преддиабет является следствием лишнего веса и ожирения.

Около 18% детей в возрасте от 12 до 18 лет и 24% молодых людей от 18 до 24 лет попадают в зону риска. По данным специалистов, за последние десять лет показатели значительно увеличились, а само заболевание — помолодело. В качестве сопутствующих добавляются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые обнаружили в ДНК животных, впадающих в спячку гены, отвечающие за контроль над ожирением.