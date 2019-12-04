Возле дома Олега Соколова на набережной Мойки прошла акция в память убитой Анастасии Ещенко

"Справедливости для его жертвы добиться уже невозможно", - печально резюмировала художница. Фото: www.facebook.com/gagarcka

"Справедливости для его жертвы добиться уже невозможно", - печально резюмировала художница. Фото: www.facebook.com/gagarcka

В Петербурге на набережной реки Мойки художница Дарья Апахончич и её американская коллега Николь Гарно провели памятную акцию, опустив в воду «душу» и «слезы» убитой аспирантки.

Акцию художницы провели во вторник, 3 декабря. Об этом Апахончич сообщила на своей странице в Facebook. Девушки принесли к реке свечи, белые хризантемы, и человеческий силуэт, сделанный из прозрачной белой ткани. Лепестки цветов, по словам художниц, символизируют слезы погибшей, а ткань — душу.

Ритуальное действо сопровождала музыкальная композиция «На речке, на речке, на том бережочке».

Напоминаем, экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов убил и расчленил свою девушку, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Её останки ученый собирался скрыть в водах Мойки. Суд оставил Соколова под стражей до 8 января 2020 года.

На данный момент адвокат убийцы возмущен, что ему не дают видеться с клиентом, ссылаясь на отсутсвие мест в кабинетах.