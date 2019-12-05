В Ленобласти пожарные час тушили пожар в доме на 100 «квадратах»

В Киришском районе Ленинградской области в деревне Будогощь загорелся дом. Тушение пожара заняло около часа.

В ГУ МЧС России по Ленобласти рассказали, что информация о возгорании поступила 4 декабря в 23:38. На место пожара отправились восемь сотрудников МЧС и две машины специальной техники. В 00:27 возгорание удалось полностью ликвидировать. Тушение пожара происходило на площади в 96 квадратных метра.

Информации о пострадавших нет.