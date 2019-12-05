В Ленобласти пожарные час тушили пожар в доме на 100 «квадратах»

В Ленобласти пожарные час тушили пожар в доме на 100 «квадратах»
На месте ЧП работают дознаватели.Фото: pixabay.com

В Киришском районе Ленинградской области в деревне Будогощь загорелся дом. Тушение пожара заняло около часа.

В ГУ МЧС России по Ленобласти рассказали, что информация о возгорании поступила 4 декабря в 23:38. На место пожара отправились восемь сотрудников МЧС и две машины специальной техники. В 00:27 возгорание удалось полностью ликвидировать. Тушение пожара происходило на площади в 96 квадратных метра.

Информации о пострадавших нет.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московской площади петербуржцы не могут дождаться маршруток. Петербуржцы возмущены, так как иначе они не могут доехать до дома. Даже если в ближайшее время приедут пять маршруток, все туда не поместятся. Речь идет об общественном транспорт под номерами 100 и 18.
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В Ленобласти пожарные час тушили пожар в доме на 100 «квадратах»
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