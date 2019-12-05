В Петербурге заминировали 22 станции. Метрополитен продолжает работу

В Петербурге заминировали 22 станции. Метрополитен продолжает работу
Анонимы сообщили о минировании 22 станций метро. Фото: Pixabay

В метрополитен Северной столицы поступили анонимные сообщения о минировании 22 станций. В настоящее время их осматривают, но для пассажиров не закрывают.

Сообщения об угрозе взрыва поступили сегодня днем, 5 декабря. Неизвестные сообщили, что заминировали станции метро.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас кинологи осматривают некоторые станции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации петербургской школы. Меры были приняты после анонимного звонка, всех детей вывели на улицу. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп социально сети «ВКонтакте».

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