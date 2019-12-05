Банкир из Петербурга продает участок в 58,7 га на Софийской

Банкир из Петербурга продает участок в 58,7 га на Софийской
Весь участок оценивается примерно в 880 млн рублей. Фото: pixabay

ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» выставил на продажу земельный участок на Софийской улице, площадь которого составляет 58,7 га.

Как сообщает РБК, владельцем крупного участка, находящегося на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы является одна их дочек ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» миллиардера Давида Трактовенко. Изначально на участке хотели построить многофункциональную зону из торговых и промышленных объектов, но позднее от идеи отказались.

Общая площадь земли поделена на 26 участков, площадь которых составляет от 0,7 до 4,8 га. По данным издания, весь участок оценивается примерно в 880 млн рублей, а отдельные участки обойдутся по цене в 15 млн за гектар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участок возле Пулковской обсерватории продадут за 95 млн рублей.

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