Банкир из Петербурга продает участок в 58,7 га на Софийской

ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» выставил на продажу земельный участок на Софийской улице, площадь которого составляет 58,7 га.

Как сообщает РБК, владельцем крупного участка, находящегося на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы является одна их дочек ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» миллиардера Давида Трактовенко. Изначально на участке хотели построить многофункциональную зону из торговых и промышленных объектов, но позднее от идеи отказались.

Общая площадь земли поделена на 26 участков, площадь которых составляет от 0,7 до 4,8 га. По данным издания, весь участок оценивается примерно в 880 млн рублей, а отдельные участки обойдутся по цене в 15 млн за гектар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участок возле Пулковской обсерватории продадут за 95 млн рублей.