Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам.

Американский лидер считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой. Он также пообещал разобраться в этом.

Как сообщают «РИА Новости», об этом СМИ рассказал российский постпред Василий Небензя, который принял участие во встрече постпредов стран — членов СБ ООН с президентом США.

Напомним, Небензя приехал на встречу в четверг, 5 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сделке, которую Трамп предложил Эрдогану. Сумма торговой сделки составила 100 млрд долларов.