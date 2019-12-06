Пожарные потушили двухкомнатную квартиру на Петроградке

Пожарные потушили двухкомнатную квартиру на Петроградке
Пожар произошел в доме №51 по Кронверкскому проспекту. Фото: Google.Maps

Ранним утром в пятницу, 6 декабря, в Петроградском районе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Как сообщили в главке МЧС России по городу и области, экстренные службы получили сообщение о пожаре в доме №51 по Кронверкскому проспекту в 4:20 утра. По данным спасателей, площадь пожара на месте происшествия составила пять «квадратов». Возгорания ликвидировали спустя почти час — в 5:15 утра. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Причины пожара пока также неизвестны. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре на Серебристом бульваре пострадали два человека. В результате пострадали два человека, которым оказали помощь медики – их жизням ничего не угрожает.

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