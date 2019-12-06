Неработающим пенсионерам поднимут пенсии с 2020 года

Пенсии неработающих граждан России вырастут на 6,6% с первых чисел января следующего года, сообщили в Пенсионном фонде России.

Средний размер страховой пенсии при этом составит 16,4 тысяч рублей. Речь идет о выплатах неработающим пенсионерам в следующем году, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что средний доход участников и инвалидов ВОВ, которые получают две пенсии и повышенные соцвыплаты, вырастет до 46,5 тысяч и 39,9 тысяч рублей соответственно. С 2020 года индексация пойдет с опережением инфляции.

Кроме того, в феврале 2020 году поднимут размер ежемесячных выплат и денежный эквивалент набора соцуслуг на 3,8%. Выплаты проиндексируют 15 млн россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев заверил, что он переживал из-за повышения пенсионного возраста.