Медведев заверил, что он переживал из-за повышения пенсионного возраста

Медведев заверил, что он переживал из-за повышения пенсионного возраста
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер рассказал, насколько сложно даются некоторые решения.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Премьер-министр Дмитрий Медведев поделился своим опытом во время пресс-конференции. Он отметил, что сложнее всего принимать решения, которые могут создать проблемы людям и целой стране. Он вспомнил, как занял президентский пост и ему нужно было понять, как лучше – вступаться ли за жителей республики Южной Осетии в конфликте с Грузией. В итоге российские войска были введены на территорию республики – многие жители приняли после этого гражданство России.

«Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно»,

— заверил он.

Также Дмитрий Медведев нелегко принимал решение о пенсионном возрасте, но в Кремле убеждены, что иначе было нельзя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев рассказал, как встретит Новый год. При этом он не стал говорить, какое загадает желание под бой курантов.

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