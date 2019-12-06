Следователи раскрыли детали убийства Михаила Круга

Следователи раскрыли детали убийства Михаила Круга
Михаил Круг. Фото: instagram

Следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Тверской области майор Алина Дубасова поделилась подробностями расследования дела об убийстве певца Михаила Круга, которое произошло в 2002 году.

Как сообщает «Московский комсомолец», тогда, 17 лет назад, правоохранительные органы не смогли раскрыть убийство шансонье из-за недостатка технологий. Так, по словам майора, у правоохранителей не было возможности проверить подозреваемых на полиграфе или просмотреть записи с камер видеонаблюдения и проверить телефонные звонки.

Следователь считает, что в настоящие годы убийство удалось бы раскрыть очень быстро.

Кроме того, следствие осложняли местные жители, которые захотели принять участие в расследовании и давали ложные показания. Также в преступлении часто сознавались психически больные люди со всей страны, которых приходилось проверять на причастность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что убийство Михаила Круга раскрыто спустя 17 лет.

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