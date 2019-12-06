Следователи раскрыли детали убийства Михаила Круга

Следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Тверской области майор Алина Дубасова поделилась подробностями расследования дела об убийстве певца Михаила Круга, которое произошло в 2002 году.
Как сообщает «Московский комсомолец», тогда, 17 лет назад, правоохранительные органы не смогли раскрыть убийство шансонье из-за недостатка технологий. Так, по словам майора, у правоохранителей не было возможности проверить подозреваемых на полиграфе или просмотреть записи с камер видеонаблюдения и проверить телефонные звонки.
Следователь считает, что в настоящие годы убийство удалось бы раскрыть очень быстро.
Кроме того, следствие осложняли местные жители, которые захотели принять участие в расследовании и давали ложные показания. Также в преступлении часто сознавались психически больные люди со всей страны, которых приходилось проверять на причастность.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что убийство Михаила Круга раскрыто спустя 17 лет.