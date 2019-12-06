В Петербурге пообещали снизить темпы роста тарифы на воду в 2020 году

Петербургский комитет по тарифам установил размер тарифов на водоснабжение и водоотведения для «Водоканала» на следующий год. Как сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского, с июля следующего года в городе установлены тарифы с темпом роста в 3% для группы «Население» и 2,8% в отношении остальных потребителей. Это исторически минимальный прирост начиная с 2011 года.

Для населения с июля 2020 года установлены тарифы на водоснабжение и водоотведение в размере 32,53 руб./куб.м. Прочие потребители будут платить 36,64 руб./куб.м. за водоснабжение и 42,94 руб./куб.м. за водоотведение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти ожидается рост тарифов ЖКХ в 2020 году.