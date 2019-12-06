Прокуратура направила в суд дело о незаконной постановке на учет 43 мигрантов

Прокуратура направила в суд дело о незаконной постановке на учет 43 мигрантов
Дело подлежит рассмотрению в суде.Фото: pixabay.com

В отношении 40-летней местной жительницы прокуратура Кировского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу.

Данная женщина в октябре текущего года предоставила через многофункциональный центр сообщения о том, что в ее квартиру прибыли больше 43 мигрантов. Об этом сообщили органы предварительного расследования.

Женщина не намеревалась предоставлять этим людям жилье для проживания, а реальное местонахождение мигрантов, от которых женщина получала денежные средства, ей неизвестно.

Уголовное дело подлежит направлению в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Рособрнадзора заявил, что процедуру аккредитации высших учебных заведений могут отменить в обозримом будущем. Вместо этого предложили внедрить оценку качества подготовки студентов.

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Прокуратура направила в суд дело о незаконной постановке на учет 43 мигрантов
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