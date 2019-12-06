Прокуратура направила в суд дело о незаконной постановке на учет 43 мигрантов

В отношении 40-летней местной жительницы прокуратура Кировского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу.
Данная женщина в октябре текущего года предоставила через многофункциональный центр сообщения о том, что в ее квартиру прибыли больше 43 мигрантов. Об этом сообщили органы предварительного расследования.
Женщина не намеревалась предоставлять этим людям жилье для проживания, а реальное местонахождение мигрантов, от которых женщина получала денежные средства, ей неизвестно.
Уголовное дело подлежит направлению в суд.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Рособрнадзора заявил, что процедуру аккредитации высших учебных заведений могут отменить в обозримом будущем. Вместо этого предложили внедрить оценку качества подготовки студентов.