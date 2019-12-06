Баскетбольному «Зениту» удалось обыграть АСВЕЛ

Матч состоялся в рамках Евролиги.

Встреча прошла 6 декабря в Санкт-Петербурге. На паркет вышли баскетболисты «Зенита» и французская команда АСВЕЛ. Больше всего очков петербуржцам принес Алекс Ренфро, принесший команде 16 очков. Матч завершился со счетом 75:70 – игра выдалась напряженной и пощекотала нервы болельщикам и главному тренеру «Зенита».

Напоминаем, что это – третья победа «сине-бело-голубых» в Евролиге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что баскетболисты «Зенита» проиграли «Реалу». Ни один период, к разочарованию болельщиков, не завершился победой «Зенита». Это поражение стало для «сине-бело-голубых» девятым – всего позади 11 матчей.