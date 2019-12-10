Короткая зима в Петербурге снижает стоимость снегоходов

В Петербурге на 21% стали дешевле снегоходы, хотя в целом по стране их стоимость упала всего на 3%. Но и продавать их стали больше, в среднем по России в 2019 году их продали на 23% больше, чем в прошлом году.

Сейчас в Петербурге средняя ценна снегохода составляет 283 тысячи рублей, что на две тысячи рублей меньше, чем в среднем по стране. Такие данные выяснили эксперты Авито.ру, исследование которых оказалось в распоряжении редакции GazetaSPb.

Известно, что пик продаж снегоходов приходится на зиму, в этом случае поговорка «готовь сани летом» не работает. В этом году больше всего снегоходов было продано в январе 2019 года, который был очень снежным. Вероятно это и повлияло на то, что в январе этого года продажи снегоходов были на 72% больше, чем в январе 2018 года.

Не стало неожиданностью и то, что меньше всего сделок по продаже снегоходов происходит весной, хотя в этот период на них могут быть значительные скидки. Зима в 2019 году в Петербурге была снежной, но сравнительно короткой. Вероятно поэтому, в этом году продали на 12% меньше снегоходов, чем в 2018.

По прогнозам синоптиков в зиму 2019-2020 не стоит ожидать такого количества снега, как в прошлую. Однако, синоптики порой ошибаются, снега может выпасть много и тогда спрос на снегоходы снова вырастет.