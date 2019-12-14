Елена Воробей рассказала, что серьезную операцию её дочери оплатила Регина Дубовицкая

Артистка и резидент «Аншлага» Елена Воробей рассказала, что её 15-летняя дочь год назад перенесла сложную операцию на позвоночнике. Непомерные расходы на лечение взяла на себя её коллега, Регина Дубовицкая.
В эфире программы «Привет, Андрей!» Елена поделилась сложной ситуацией, сложившейся в прошлом году. Состояние дочери 52-летней юмористки, 15-летней Сони, стало ухудшаться: девочка не могла спать, ей было больно даже дышать. Тогда юмористка приняла решение обратиться за помощью к немецким врачам.
Клиника в Германии выставила внушительную сумму к оплате и Елена призналась, что не справилась бы без помощи Регины Дубовицкой, которая взяла на себя значительную часть финансов. Ведущая «Аншлага», кажется, не хотела, чтобы широкая публика узнала о её поступке: «Ленка — большая болтушка», — отметила Дубовицкая.
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