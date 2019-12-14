Елена Воробей рассказала, что серьезную операцию её дочери оплатила Регина Дубовицкая

Елена Воробей рассказала, что серьезную операцию её дочери оплатила Регина Дубовицкая
К счастью, сейчас с дочерью Елены все в порядке. Фото: Instagram @vorobei_elena

Артистка и резидент «Аншлага» Елена Воробей рассказала, что её 15-летняя дочь год назад перенесла сложную операцию на позвоночнике. Непомерные расходы на лечение взяла на себя её коллега, Регина Дубовицкая.

В эфире программы «Привет, Андрей!» Елена поделилась сложной ситуацией, сложившейся в прошлом году. Состояние дочери 52-летней юмористки, 15-летней Сони, стало ухудшаться: девочка не могла спать, ей было больно даже дышать. Тогда юмористка приняла решение обратиться за помощью к немецким врачам.

Клиника в Германии выставила внушительную сумму к оплате и Елена призналась, что не справилась бы без помощи Регины Дубовицкой, которая взяла на себя значительную часть финансов. Ведущая «Аншлага», кажется, не хотела, чтобы широкая публика узнала о её поступке: «Ленка — большая болтушка», — отметила Дубовицкая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Людмила Нарусова отдала в печать статью её супруга, Анатолия Собчака, о смерти академика Сахарова.

елена воробей регина дубовицкая шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семья убитой историком Соколовым аспирантки отказалась от материальной помощи
На обвалившемся участке набережной канала Грибоедова на мешках заметили кота
Движение по Фурштатской улице ограничат на 4 месяца
Елена Воробей рассказала, что серьезную операцию её дочери оплатила Регина ...
Антивирус Avast годами собирал и продавал данные пользователей
Ученые нашли в мозге человека «рецептор плохого настроения»
Песков назвал Россию «островком стабильности»
Российские дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили